Τσιμίκας για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Θλιβερό, ο Θεός να δώσει δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα (29/01/26, 22:00), αλλά και για την τραγωδία με τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Δεν έχω λόγια για όσα συνέβησαν χθες. Είναι πολύ θλιβερό για όλους τους Έλληνες. Εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες να αναρρώσουν και να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Τσιμίκας στις δηλώσεις του για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα λόγια του Έλληνα μπακ της Ρόμα

Πώς ήταν αυτοί οι μήνες στη Ρόμα; Τι περιμένεις από το δεύτερο μισό της σεζόν;

«Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Κάθε φορά που ο προπονητής μου δίνει μια ευκαιρία, προσπαθώ να την αξιοποιώ. Στόχος μου είναι να εξελίσσομαι ως παίκτης. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ακόμη περισσότερα. Αυτός ήταν και παραμένει ο στόχος μου».

Τι ρόλο μπορεί να παίξει η παρουσία των φιλάθλων; Θα δώσει επιπλέον ώθηση στους αντιπάλους σου;

«Στην Ελλάδα ο κόσμος είναι πολύ ένθερμος και βοηθά τους παίκτες. Εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Ήρθαμε εδώ για τη νίκη. Αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος».

Γνωρίζουμε ότι η Λίβερπουλ ήθελε να επιστρέψεις. Το σκέφτηκες; Είσαι χαρούμενος που μένεις εδώ;

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Ρόμα. Θέλω να αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας και να βελτιώνομαι ως παίκτης. Έχω ακούσει πολλά.

Το καλύτερο είναι να κλείνεις τα αυτιά και να προσπαθείς να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό στο γήπεδο όταν σου δίνεται η ευκαιρία. Αυτός είναι ο μοναδικός μου στόχος. Είμαι εδώ και θέλω να δίνω πάντα το μέγιστο».

Ποια είναι η άποψή σου για την τραγωδία που βίωσε η φίλαθλη κοινότητα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία;

«Δεν έχω λόγια για όσα συνέβησαν χθες. Είναι πολύ θλιβερό για όλους τους Έλληνες. Εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες να αναρρώσουν και να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό.

Αυτή η τραγωδία αφορά ολόκληρη την Ελλάδα, και εμένα προσωπικά, παρότι δεν ζω πλέον εκεί. Τα είδα όλα ζωντανά και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Εύχομαι οι οικογένειες των θυμάτων να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν».

Πώς νιώθεις που θα αγωνιστείς ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έπαιξα απέναντι σε ελληνική ομάδα και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ξανά εδώ, στη χώρα μου.

Θα έρθω επίσης σε επαφή με κάποιους παίκτες της εθνικής ομάδας. Μετά από τόσα χρόνια, έχω την ευκαιρία να επιστρέψω εδώ και αυτό με γεμίζει χαρά».