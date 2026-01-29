Τσιμίκας: «Ήμουν συμμαθητής με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία»

Ο Κώστας Τσιμίκας αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Μιλώντας στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Τσιμίκας αποκάλυψε ότι ήταν συμμαθητής με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο.

Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», ανέφερε συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής της Ρόμα.