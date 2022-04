Ο Χοακίν τήρησε την παράδοση που ξεκίνησε το 2008 και φωτογραφήθηκε γυμνός, παρέα με το κύπελλο Ισπανίας που κατέκτησε με την Μπέτις.

Ο Χοακίν και η Μπέτις επέστρεψαν στους τίτλους, έπειτα από το 2005, κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας.

Ο 40χρονος εξτρέμ πέρασε στον τελικό της Μπέτις με την Βαλένθια λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα (86′), ενώ στάθηκε εύστοχος στη διαδικασία των πέναλτι και σήκωσε για τρίτη φορά το τρόπαιο και δεύτερη με την ομάδα που τον ανέδειξε.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Del Rey, με το δικό του.. ιδιαίτερο τρόπο. Ο Χοακίν έβγαλε τα ρούχα του και στάθηκε δίπλα στην κούπα ολόγυμνος, κάτι που είχε κάνει και το 2008, όταν είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας με την Βαλένθια.

14 years later, Joaquin does it again. 😭😭 pic.twitter.com/xa1ZIrXhp4