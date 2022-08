Η αφίσα του Στέφανου Τσιτσιπά, ύστερα από τις αντιδράσεις που προέκυψαν αντικαταστάθηκε από τις τουαλέτες των εγκαταστάσεων του City Open με αυτή του Νικ Κύργιου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν συμμετέχει στο τουρνουά του City Open, παρόλα αυτά, οι διοργανωτές επέλεξαν να τοποθετήσουν μια αφίσα του Έλληνα πρωταθλητή έξω από την πόρτα της τουαλέτας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού εκτός του ότι ο Τσιτσιπάς δεν συμμετέχει στο τουρνουά, θεωρήθηκε ως κίνηση που είχε στόχο να πικάρει τον Έλληνα τενίστα για τα toilet break.

Τελικά οι διοργανωτές, έλαβαν υπόψιν τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, αντικαθιστώντας την αφίσα του Έλληνα πρωταθλητή με αυτή του Νίκ Κύργιου.

