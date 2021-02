Τσιτσιπάς: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ήττα από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Australian Open

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Ρώσο στον ημιτελικό και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: “Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα. Την αγάπη και τον σεβασμό μου στο κοινό, το αξίζει”

It wasn’t meant to be today. All my love and respect to the crowd, they deserve it.



