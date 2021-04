Νικηφόρα… εκκίνηση στα χωμάτινα τουρνουά έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ξεπέρασε με άνεση το «εμπόδιο» του Καράρσεφ, στο πρώτο του ματς στο τουρνουά στο Μόντε Κάρλο.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, το πρώτο του για φέτος σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με ευκολία τον 27χρονο Ρώσο, Ασλάν Καράτσεφ (Νο 29 της παγκόσμιας κατάταξης και πρωταθλητής του Ντουμπάι) με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Monte Carlo Masters μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 25 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς (Νο4 του ταμπλό) δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλό του και έφτασε στη νίκη και την πρόκριση στον 3ο γύρο του ΑΤΡ Masters 1000 Rolex Monte Carlo. Την Πέμπτη (15/4) στον 3ο γύρο θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του αγώνα Κριστιάν Γκάριν-Τζον Μίλμαν.

Να αναφέρουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Καράτσεφ (το 1ο τους παιχνίδι) και η 5η για τον Έλληνα στο Monte Carlo Masters.

