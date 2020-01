Τσιτσιπάς: Έβαλε ξανά τέλος στα social media! Τι έγραψε στο twitter

Πιστός στην περσινή του απόφαση να μη χρησιμοποιεί τα social media για όσο αγωνίζεται στα κορτ, αλλά μόνο στις διακοπές του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς “αποχαιρέτησε” ξανά το twitter.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας… ξεσάλωσε τον προηγούμενο μήνα και μετά την κατάκτηση του ATP Finals, αλλά πλέον ήρθε η ώρα να ξανά βρει την αγωνιστική του φόρμα και αυτό φαίνεται ότι μεταφράζεται και σε αποχή από τα social media. «Ήταν υπέροχο να περνάω χρόνο εδώ στο Twitter. Θα σας δω κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

It was great spending some

time here on Twitter.

I’ll see you another time! Bye bye! 👋🏼#SocialMediaDetox

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 1, 2020