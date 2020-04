Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος κατάφεραν να γίνουν viral στα social media, μετά την απίστευτη πλάκα του πρώτου στον δεύτερο για τα γενέθλιά του.

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε στο instagram μία φωτογραφία με πλακάτ στο οποίο και έγραφε “τηλεφωνήστε μου”, αποκαλύπτοντας όμως στην πραγματικότητα, το αληθινό τηλέφωνο του Νικ Κύργιου, ο οποίος και είχε τα γενέθλιά του.

Αυτό φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα να “σπάσει” το τηλέφωνο του Ελληνοαυστραλού τενίστα, που σχολίασε κάτω από τη φωτογραφία, γράφοντας στον Τσιτσιπά: “Είσαι απόλυτα ηλίθιος. Σταματήστε να με παίρνετε τηλέφωνο”.

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες πάντως είναι καλοί φίλοι τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται και από τα emogi του Κύργιου, αμφότεροι γέλασαν με την πλάκα του Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

I may be late to this but Stefanos Tsitsipas appears to be sharing Nick Kyrgios' phone number with his more than 850k Instagram followers pic.twitter.com/3b42idaL2M