Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε τον κόσμο στο πλευρό του στον ημιτελικό του Australian Open με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στη Μελβούρνη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τον κόσμο που γέμισε τη Rod Laver Arena κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών, με τον κόσμο να μην συμπαθεί καθόλου τον Ρώσο τενίστα.

Ο Μεντβέντεφ έχει μάθει να αγωνίζεται, πάντως, με κόντρα τον κόσμο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που αποδοκιμάζεται στο Australian Open.

