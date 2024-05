Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης του ζευγαριού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες τον χωρισμό τους, ωστόσο το ζευγάρι φαίνεται ότι είναι και πάλι μαζί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται ότι τα βρήκαν και πάλι, κάτι που δεν είχε αποκλείσει, εξάλλου, η Ισπανίδα τενίστρια σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο στα social media, το οποίο φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης του ζευγαριού.

So it looks like Tennis Power Couple Tsitsidosa are back on.



Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa were spotted together, today in Monte Carlo, Monaco.



May 18, 2024 pic.twitter.com/V3SKcVFmYn