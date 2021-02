Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Το απίστευτο στατιστικό που «συνόδευσε» τη μυθική ανατροπή

Ο Στεφανος Τσιτσιπάς συγκλόνισε τους πάντες με τη μυθική ανατροπή που πέτυχε κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, στα προημιτελικά του Australian Open

Μετά από μια τεράστια ανατροπή (από 0-2 σετ) ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Ράφαελ Ναδάλ με 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open

Ετσι, ο Τσιτσιπάς έγινε ο τρίτος παίκτης που καταφέρνει να νικήσει τον Ισπανό θρύλο όντας πίσω με 2-0 σετ.

Πρώτος ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ που το 2005 στο Μαϊάμι έκανε την ίδια «επιστροφή» κόντρα στον Ισπανό, ενώ ακολούθησε –δέκα χρόνια μετά- ο Φάμπιο Φονίνι με την «τρελή» νίκη του στο US Open.

Federer (Miami, 2005)

Fognini (US Open, 2015)

Tsitsipas (Australian Open, 2021)



Nadal is beaten from 2 sets up for only the *third* time in his career 😧@steftsitsipas #AusOpen pic.twitter.com/hYOxTCOdZK