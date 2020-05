Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και τη διακοπή των αγώνων στο παγκόσμιο τένις, εκφράζοντας την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει καραντίνα κάθε χρόνο, για το καλό του περιβάλλοντος.

Σε συνέντευξή του στο Eurosport, ο Τσιτσιπάς σχολίασε την πρωτόγνωρη κατάσταση για τους τενίστες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, αναφέροντας και πως πέρασε και ο ίδιος την περίοδο της καραντίνας.

“Πιστεύω ότι πρέπει να μας βάζουν σε καραντόνα κάθε χρόνο. Είναι καλό για τη φύση, είναι καλό για τον πλανήτη μας. Θα είναι καλό για το περιβάλλον. Η ζωή είναι πιεστική και ποτέ δεν έχεις χρόνο να περάσεις με την οικογένειά σου. Τώρα είναι μια ευκαιρία να το κάνεις. Η καραντίνα με πήγε πίσω πολλά χρόνια, όταν ήμουν παιδί και δεν χρειαζόταν να ταξιδεύω τόσο πολύ”.

Για τη δική του καραντίνα: “Προπονούμαι κάθε μέρα. Δεν βάζω το 100% καθώς ο σχεδιασμός είναι να είμαι καλύτερα μέρα με τη μέρα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έχω τόσο χρόνο μπροστά μου και δεν ξέρουμε πότε τα πράγματα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή, το πάω χαλαρά και δεν πιέζω τον εαυτό μου στο όριο”.

