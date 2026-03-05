Τσιτσιπάς – Σαποβάλοφ 1-2: Δεύτερος διαδοχικός αποκλεισμός στον πρώτο γύρο για τον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 (2-6, 6-3, 4-6) σετ από τον Ντένις Σαποβάλοφ και αποκλείστηκε από το τουρνουά τένις, Indian Wells, στον πρώτο γύρο.

Ο Σαποβάλοφ κυριάρχησε στο πρώτο σετ του αγώνα κόντρα στον Τσιτσιπα κερδίζοντας 6-2. Ο Έλληνας τενίστας είχε αντίδραση και έφερε στα ίσα το παιχνίδι νικώντας 6-3 στο δεύτερο σετ του αγώνα στο Indian Wells.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τρίτο σετ που έκρινε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο υπήρχε απόλυτη ισορροπία μέχρι το 4-4, όμως από εκεί και έπειτα ο Καναδός έδειξε την ικανότητά του και αφού κράτησε το σερβίς του, έκανε το μπρέικ για να κάνει το 6-4 και να βάλει πρόωρο τέλος στην παρουσία του Τσιτσιπά στην Καλιφόρνια.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα για τον Έλληνα τενίστα, μετά τον αποκλεισμό από τον Ρούμπλεφ στη Ντόχα και από τον Ουμπερ στο Ντουμπάι.

Ο Τσιτσιπάς είναι πολύ πιθανό να βρεθεί εκτός του Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά το δεύτερο σερί αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο διοργάνωσης.

Ο Καναδός στον επόμενο γύρο θα βρει απέναντί του τον Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι (Νο31), ενώ αν προκριθεί στον 3ο γύρο πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ.