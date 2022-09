Την τρίτη νίκη της καριέρας του στο μονό του Laver Cup πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε άνετα του Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 2-0 σετ στο δεύτερο παιχνίδι της πρώτης ημέρας των αγώνων στο Λονδίνο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφερε τη δεύτερη νίκη για την Ευρώπη, χάνοντας μόλις τρία γκέιμς από το No. 17 του κόσμου. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 6-2, 6-1 του Αργεντινού σε μόλις 77 λεπτά, κάνοντας το 2-0 για την Team Europe στη σειρά με την Team World.

Ο Τσιτσιπάς έκανε μόλις έξι αβίαστα λάθη σε ολόκληρη την αναμέτρηση, κέρδισε 33/46 πόντους πίσω από το σερβίς, είχε 5/7 break point και ξεκίνησε ιδανικά στο Laver Cup.

