Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά τον τελευταίο χρόνο είναι τόσο εντυπωσιακή, που κανείς δεν θυμάται ότι μόλις το 2017, ο Έλληνας αθλητής ήταν εκτός της πρώτης 100άδας στο τουρ.

Ένα χρόνο πιο πριν μάλιστα, ο νεαρός Στέφανος ήλπιζε να καταφέρει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλους αθλητές σε σημαντικά τουρνουά, αποτελώντας παρτενέρ προπόνησης σε κάποιους από αυτούς.

Ανάμεσά τους και ο Ντομινίκ Τιμ, τον οποίο σήμερα το απόγευμα (20:00 LIVE από το Newsit.gr) θα είναι αντίπαλος του κορυφαίου Έλληνα τενίστα στον τελικό του ATP Finals. Το 2016 όμως, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο…

"A little bit more and I'll end up playing with all the players from the ATP World Tour Finals."

This was @StefTsitsipas in 2016 as a hitting partner for @ThiemDomi.

Tomorrow, the two will face off in this year's final 🤯

📸: Stefanos Tsitsipas (IG) | #NittoATPFinals pic.twitter.com/kJCv3nyxQr

— ATP Tour (@atptour) November 16, 2019