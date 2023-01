Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε προπόνηση κόντρα στον Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε δια περιπάτου στους “32” του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο Australian Open. Αντίπαλοι όπως ο Ρίνκι Χιτζικάτα δεν μπορούν να προβληματίσουν τον εξαιρετικό Έλληνα τενίστα, ο οποίος πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-2) και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε και πάλι σοβαρός, απέφυγε τα αβίαστα λάθη και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στη νίκη, πανηγυρίζοντας δεύτερη νίκη στο φετινό Australian Open χωρίς να χάσει καν σετ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν δέχθηκε ούτε ένα μπρέικ, “έσπασε” το σερβίς του αντιπάλου του με σχετική άνεση όταν χρειάστηκε κι έφτασε δίχως άγχος στην τελική επικράτηση.

Clinical 👏



Third seed @steftsitsipas defeats Rinky Hijikata 6-3 6-0 6-2 to make the third round.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/HUp3yibXk3