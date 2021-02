ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Έφυγε για τις ΗΠΑ επ’ αόριστον ο Τζέιμς

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα χάσει τον Μάικ Τζέιμς για τα επόμενα παιχνίδια της στις εγχώριες διοργανώσεις και τη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός ταξίδεψε εσπευσμένα για τις ΗΠΑ.

Την ώρα που οι σχέσεις των δύο πλευρών έδειξαν να “εκτονώνονται”, η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα, ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα λείψει… επ’ αόριστον, εξαιτίας μίας νέας απώλειας στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την ομάδα, όταν ζήτησε να μεταβεί στην πατρίδα του για την κηδεία του παππού του, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σύμφωνα με όσα είχα “διαρρεύσει” στα ΜΜΕ.

Mike James to miss the upcoming games



Our team’s guard @TheNatural_05 was forced to leave to the USA due to another loss in his family that requires his presence.



We express our deepest condolences to Mike.#CSKAbasket pic.twitter.com/1S78QEJGQx