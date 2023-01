Ο σούπερ σταρ των Μέμφις Γκρίζλις, Τζα Μοράντ κατηγορείται για βίαιη επίθεση σε 17χρονο, την ώρα ενός pickup αγώνα στο Τενεσί, τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού TMZ, ο 17χρονος κατέθεσε μήνυση για επίθεση σε ανήλικο κατά του Μοράντ, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησε μετά από καυγά που είχαν μέσα στο γήπεδο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά το τέλος της περσινής σεζόν του NBA και πριν ξεκινήσει η καινούργια, όπου ο Μοράντ οδηγεί τους Μέμφις Γκρίζλις, προς την κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας. Ο ίδιος ο Μοράντ πάντως φέρεται να αποδέχεται το γεγονός ότι χτύπησε τον 17χρονο, αλλά εμφανίζεται να κατέθεσε ότι αυτό συνέβη σε κατάσταση άμυνας, μετά από πρόκληση του καταγγέλλοντα.

