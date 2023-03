Ο Τζα Μοράντ των Μέμφις Γκρίζλις βρίσκεται εκτός NBA το τελευταίο δεκαήμερο και μετά το σάλο που προκάλεσε με video στο οποίο και έδειξε το όπλο του σε κλαμπ των ΗΠΑ.

Το NBA συνεχίζει να εξετάζει την υπόθεση και ο Μοράντ κινδυνεύει ακόμη και με τιμωρία που θα βάλει πρόωρο τέλος στη σεζόν του με τους Μέμφις Γκρίζλις, η οποία θα του στοιχίσει και πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ. Κι αυτό γιατί δεν θα έχει πια την ευκαιρία να αποτελέσει μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος, μία διάκριση που θα “εκτόξευε” το συμβόλαιό του κατά σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μοράντ αναμένεται να χάσει πάντως και τις χορηγίες από μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αποφάσισε να ξεκινήσει ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα για λάβει βοήθεια για τα προβλήματά του.

Reporting with @ESPN_MacMahon : Memphis Grizzlies guard Ja Morant has entered a counseling program in Florida and there remains no timetable for his return to active play.

With news that Ja Morant has entered counseling in Florida, it’s hard to imagine him making All-NBA, which I think would have been likely without these incidents. Not making All-NBA would cost him about $39 million, reducing his contract from a projected 5/$233m to 5/$194m