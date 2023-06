Ο Τζα Μοράντ δεν γλίτωσε τελικά τη “βαριά” τιμωρία από το NBA και τιμωρήθηκε με 25 αγωνιστικές εκτός, για τη νέα σεζόν των Μέμφις Γκρίζλις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Έχοντας προκαλέσει αρκετές φορές με τη συμπεριφορά του τόσο στο γήπεδο, όσο και εκτός αυτού, το NBA αποφάσισε να μη… χαριστεί στον Τζα Μοράντ για το γεγονός ότι εμφανίστηκε με όπλο στα social media.

Αυτή ήταν μάλιστα η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, μόλις λίγους μήνες μετά την απολογία του για την πρώτη φορά και έστι ο σούπερ σταρ των Γκρίζλις δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα πρώτα 25 παιχνίδια της σεζόν 2023-24.

ESPN Sources: The NBA has suspended Memphis Grizzlies star Ja Morant 25 games to start the 2023-2024 season. pic.twitter.com/EGKRU7WqwO