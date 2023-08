Η Ομοσπονδία του Καναδά επιβεβαίωσε μια “μεγάλη” απουσία. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ χάνει το προσεχές Μουντομπάσκετ.

Τεράστια απουσία για τον Καναδά, ενόψει του Μουντομπάσκετ. Το “αστέρι” της ομάδας, Τζαμάλ Μάρεϊ μένει εκτός του τουρνουά.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Ντένβερ Νάγκετς δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο να ξεκουραστεί ενόψει της νέας σεζόν και όπως έκανε γνωστό η καναδική Ομοσπονδία δεν θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Καναδάς βρίσκεται στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τις Γαλλία, Λετονία και Λίβανο.

Θυμίζουμε ότι ο Μάρεϊ έχασε ολόκληρη τη σεζόν 2021-22, λόγω της ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο τον Απρίλιο του 2021, σε αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

«Όταν ήρθα στην προετοιμασία, ήθελα να δω πώς το σώμα μου θα ανταποκρινόταν μετά από μια μακρά και απαιτητική περίοδο και αν θα ήμουν σωματικά έτοιμος να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται για το Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε ο 26χρονος πόιντ γκαρντ.

«Σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα, είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται επιπρόσθετη αποθεραπεία και έχω πάρει τη δύσκολη απόφαση να μην συμμετάσχω στη διοργάνωση. Παραμένει όνειρό μου να εκπροσωπήσω τον Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα υποστηρίξω την ομάδα σε κάθε βήμα του δρόμου, καθώς “κυνηγάει” αυτόν τον στόχο», τόνισε.

