Τζάμπολ στην 19η αγωνιστική της Euroleague: Το πρόγραμμα της ημέρας

Η 19η αγωνιστική της Euroleague κάνει τζάμπολ το βράδυ της Τρίτης (30/12/2025) με τέσσερις αναμετρήσεις και θα συνεχιστεί την Παρασκευή (2/1/2025) με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από την πρώτη ημέρα της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Euroleague είναι τα Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα – Μονακό.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει ακόμα μία νίκη για να παραμείνει μόνη στην κορυφή της κατάταξης, ενώ στη Βαρκελώνη θα συγκρουστεί η λαβωμένη ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ κόντρα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Πρόκειται για δύο ομάδες, οι οποίες θα δώσουν μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ αλλά και την τετράδα.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Τρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν (21:00, Novasports 3HD)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:05, Novasports 6HD)

Βιλερμπάν – Παρί (21:15, Novasports Extra 1)

Μπαρτσενόνα – Μονακό (21:30, Novasports 4HD)

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Βαλένθια 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 11-7

—————————-

7. Ολυμπιακός 10-7 *

8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

9. Ζάλγιρις Κάουνας 10-8

10. Ερυθρός Αστέρας 10-8

—————————-

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρτίζαν 6-12

16. Παρί 6-12

17. Μπασκόνια 6-12

18. Αναντολού Εφές 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε