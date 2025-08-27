«Τζάμπολ» στο Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

Η ώρα για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket έφθασε, με την πρεμιέρα της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, έχοντας ως πρώτο παιχνίδι το Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία στις 13:30 σε ώρα Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας θα ξεκινήσει αύριο (28/08/25, 21:30, Live από το Newsit.gr) τις προσπάθειές της στο Eurobasket, αλλά η αυλαία ανοίγει σήμερα με 6 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζουν το Μαυροβούνιο – Γερμανία και το Λετονία – Τουρκία.

Το πρόγραμμα κλείνει στις 21:15 ο αγώνας Σερβίας – Εσθονία, με τους Σέρβους να θεωρούνται φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στη διοργάνωση, εξαιτίας τους “πλούσιου” ρόστερ τους, το οποίο ηγείται ο σούπερ σταρ του NBA, Νίκολα Γιόκιτς.

Το πρόγραμμα στην πρεμιέρα του Eurobasket

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start