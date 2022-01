Η ατυχέστατη και παράλληλα τραγική δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πετύχει το στόχο της διεξαγωγής Μουντιάλ κάθε δυο χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, ο πρόεδρος της FIFA, κάνει κάποιες… περίεργες δηλώσεις, συσχετίζοντας, μάλιστα, το ποδόσφαιρο με την προσπάθεια Αφρικανών μεταναστών, που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα (στην προσπάθεια για να βρουν μια… καλύτερη ζωή)!

Μιλώντας σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της FIFA προσπάθησε να… πείσει πως ένα Μουντιάλ ανά διετία, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τον κόσμο. «Καταλαβαίνω ότι στην Ευρώπη το Παγκόσμιο Κύπελλο λαμβάνει χώρα δύο φορές την εβδομάδα, επειδή οι καλύτεροι παίκτες είναι στο γήπεδο, οπότε στην Ευρώπη δεν χρειάζονται άλλες διοργανώσεις», σημείωσε ο Ινφαντίνο.

«Αλλά αν σκεφτούμε τον υπόλοιπο κόσμο που δεν βλέπει τους καλύτερους παίκτες, που δεν συμμετέχει στις καλύτερες διοργανώσεις, τότε πρέπει να σκεφτούμε το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα άθλημα, γιατί βοηθά να φέρουμε ευκαιρίες για ομάδες και χώρες, ελπίδα και χαρά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της FIFA.

«Δεν μπορούμε να πούμε στον υπόλοιπο κόσμο δώστε μας τα χρήματα κι αν έχετε έναν καλό παίκτη δώστε μας κι αυτόν, αλλά να μας δει στην τηλεόραση», είπε ο Ινφαντίνο.

«Πρέπει να συμπεριλάβουμε ολόκληρο τον κόσμο, για να δώσουμε ελπίδα στους Αφρικανούς, για παράδειγμα, ώστε να μην χρειαστεί να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να βρουν ίσως μια καλύτερη ζωή, αλλά πιο πιθανό είναι να βρουν τον θάνατο στη θάλασσα», συνέχισε.

«Τώρα ίσως ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε 2 χρόνια δεν είναι η απάντηση, αλλά πρέπει να συζητηθεί, κι αυτή η διαδικασία ψηφίστηκε από το 88% του συνεδρίου της FIFA, συμπεριλαμβανομένων 30 μελών από τα 55 στην Ευρώπη», εξήγησε ο Ινφαντίνο προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα γίνουν γνωστά σε λίγους μήνες.

“We need to find ways to include the entire world”



Fifa president Gianni Infantino has controversially suggested that changes to football’s calendar might make Africans less likely to migrate to Europe pic.twitter.com/TWztCyUm8L