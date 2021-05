Μετά από δυο διακοπές, λόγω έντονης βροχόπτωσης, ο προημιτελικός του Στεφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Ρώμη πήρε… οριστική αναβολή. “Δυνατή” εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή και προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στον υπερασπιστή του τίτλου.

Έκανε την Παρασκευή (14.05.2021) τη… μίση δουλειά και θα προσπαθήσει να την ολοκληρώσει το Σάββατο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στο Νο 1 στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς (μπροστά με 1-0 σετ, όπως και στα game του δεύτερου), για μια θέση στα ημιτελικά του Italian Open της Ρώμης.

Η αναμέτρηση διεκόπη δυο φορές (την πρώτη μάλιστα για 3,5 ώρες) λόγω έντονης βροχόπτωσης και τελικά πήρε οριστική αναβολή. Αν και δεν έχει βγει επίσημο πρόγραμμα για τη… δράση του Σαββάτου, το ματς αναμένεται να συνεχιστεί πρωινές ώρες, αφού το απόγευμα είναι οι ημιτελικοί του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break τον αγώνα, φτάνοντας στο 2-0 στα game. Ο Τζόκοβιτς προσπάθησε να… απαντήσει άμεσα, έχασε μεγάλη ευκαιρία να το πάει στο 2-2, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει με δυσκολία το 3-1 και να “σπάει” δεύτερη φορά το σερβίς (4-1). Ο Σέρβος κατάφερε να μειώσει σε 4-3, πετυχαίνοντας το δικό του break, αλλά η βροχή που έπεφτε από την αρχή της αναμέτρησης προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα για… 3,5 ώρες Ο Έλληνας τενιστας “κράτησε” το σερβίς του κι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ (6-4).

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε την πολύ καλή του εμφάνιση και στο δεύτερο σετ, κάνοντας το 2-1 με break. Η βροχή όμως συνέχισε να πέφτει δυνατά, κάτι που ανάγκασε την διαιτητή να διακόψει και πάλι το ματς. Μετά από περίπου μια ώρα πάρθηκε η απόφαση για την οριστική του αναβολή.

All remaining matches for Friday have been cancelled due to rain 🌧️@InteBNLdItalia | #IBI21