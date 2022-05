“Πάγωσαν” στην Ολλανδία από την είδηση που έκανε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 29 ετών, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άγιαξ, της Τσβόλε και της Τβέντε, Τζόντι Λουκόκι.

Ο διεθνής Κονγκολέζος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες του “Αίαντα” και έφθασε μέχρι την πρώτη ομάδα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας και τη Μαλάτιασπορ της Τουρκίας.

Ακόμη τα ολλανδικά ΜΜΕ αναφέρουν “αδιευκρίνιστους λόγους” για το θάνατό του, με τον τεχνικό διευθυντή της Τσβόλε, Γιαν Στρόιρ να εμφανίζεται συντετριμμένος: «Είναι απίστευτο. Σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι τόσο θλιβερό. Είναι πραγματικά τρομερό. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.



Rest in Peace, Jody 🤍