Τζορτζ Μπάλντοκ: Ντροπιαστικό μήνυμα οπαδών της Γουένσντεϊ σε αυτούς της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον αδικοχαμένο παίκτη

«Που είναι ο Τζορτζ» ρωτούσαν κάποιοι οπαδοί της Σέφιλντ Γουεντσντεϊ αυτούς της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, αναφερόμενοι -με τραγικό τρόπο- στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Όχι απλά προκλητικοί, αλλά εμετικοί! Μια… χούφτα οπαδοί της Σέφιλντ Γουένσντεϊ αμαύρωσαν το ντέρμπι της ομάδας τους στην έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, προσβάλοντας τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε viral, δείχνει κάποιους από αυτούς να έχουν γράψει στην οθόνη ενός κινητού «Πού είναι ο Μπάλντοκ;» και να το επιδεικνύουν εριστικά προς τους φίλους της Γιουνάιτεντ, που ακόμη θρηνούν για τον ξαφνικό θάνατο του Έλληνα.

This Sheffield Wednesday fan has written “Where’s Baldock” and was showing it to the Sheffield United fans…



