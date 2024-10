Τζορτζ Μπάλντοκ: Σοκαρισμένες οι πρώην ομάδες του στην Αγγλία, συλλυπητήρια από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

Ο αιφνίδιος θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος και τις ομάδες στις οποίες ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε στην Αγγλία. Οι “μεγάλοι” της Premier League πόσταραν συλλυπητήρια μηνύματα.

Οι ομάδες από τις οποίες πέρασε στην καριέρα του ο Τζορτζ Μπάλντοκ βυθίστηκαν στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του 31χρονου ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού.

Μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Έλληνας μπακ ξεκίνησε την καριέρα του στην ΜΚ Ντονς, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της και πέρασε οχτώ χρόνια στην ανδρική ομάδα, πραγματοποιώντας συνολικά 104 εμφανίσεις με την ομάδα.

Η ΜΚ Ντονς εξέφρασε τη θλίψη της μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, ενώ επίσης άλλαξε και την κεντρική φωτογραφία, ανεβάζοντας ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζορτζ Μπάλντοκ.

“Είμαστε βαθιά καταρρακωμένοι και λυπημένοι, από τη στιγμή που μάθαμε τα σοκαριστικά νέα από τον πρώην παίκτη της ακαδημίας της ομάδας και της ΜΚ Ντονς, Τζορτζ Μπάλντοκ… Θα είσαι πάντα ένας από εμάς, Γιώργο”.ανέφερε μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (φόρεσε τη φανέλα της για επτά χρόνια και για 219 παιχνίδια) στάθηκε στο πόσο δημοφιλής και αγαπητός ήταν ο Έλληνας μπακ. Για φοβερό παιδί και τρομερό χαρακτήρα που θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων έκανε λόγο η Τάμγουορθ.

