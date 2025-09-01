US Open: Αμετανόητος ο Πολωνός που άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί – «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Η κίνηση ενός άνδρα να αρπάξει από τα χέρια παιδιού το αναμνηστικό καπέλο που του υπέγραψε ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ στο US Open έχει προκαλέσει σάλο και πολλές αντιδράσεις

Ο ίδιος μάλιστα δεν φαίνεται να έχει μετανιώσει για την πράξη του παίρνοντας το αναμνηστικό καπέλο του παιδιού το οποίο περίμενε με λαχτάρα στο US Open από τα χέρια του διάσημου τενίστα.

Δράστης της αποτρόπαιας πράξης ήταν ο Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk.

Τα αρνητικά σχόλια πήραν φωτιά, οι αξιολογήσεις για την Drogbruk πήραν την κατιούσα με τον Στσέρεκ να βγάζει ανακοίνωση στο φόρουμ Gowork.

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται», ισχυρίστηκε.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

Οταν ο Κάμιλ Μάιχρζακ αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί δημοσίευσε στο Instagram ένα αίτημα για να βοηθήσει στην εύρεση του αγοριού. «Μετά τον αγώνα δεν κατάλαβα ότι το καπέλο μου δεν έφτασε στο αγόρι», έγραψε. «Χάρη στο @asicstennis έχω αρκετά καπέλα, οπότε είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

«Γεια σας παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω το παιδί από τον αγώνα μου; Αν είσαι εσύ (ή οι γονείς σου δουν αυτό το μήνυμα), στείλε μου ένα DM» είπε ο τενίστας.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, ο Πολωνός σταρ επιβεβαίωσε ότι ο μικρός βρέθηκε με τον τενίστα να του προσφέρει το καπέλο και άλλα αναμνηστικά. Ο πιτσιρικάς προφανώς και τρελάθηκε από τη χαρά του.