Αθλητικά

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξήγησε την απόφασή του για την προεδρία της Super League
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέδριο στην Ελλάδα (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μοιραστεί την προεδρία της Super League με τον Γιάννη Αλαφούζο, μετά από δύο ψηφοφορίες χωρίς νικητή στις εκλογές της λίγκας.

Η ΕΠΟ πρότεινε στη συνέχεια να είναι από ένα χρόνο πρόεδροι στη Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αρνείται αρχικά, αλλά να αποδέχεται τελικά την πρόταση, εξηγώντας το γιατί.

«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο», ανέφερε σχετικά ο “ισχυρός άνδρας” των Πειραιωτών.

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
88
86
63
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo