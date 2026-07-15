Βαγγέλης Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μοιραστεί την προεδρία της Super League με τον Γιάννη Αλαφούζο, μετά από δύο ψηφοφορίες χωρίς νικητή στις εκλογές της λίγκας.

Η ΕΠΟ πρότεινε στη συνέχεια να είναι από ένα χρόνο πρόεδροι στη Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αρνείται αρχικά, αλλά να αποδέχεται τελικά την πρόταση, εξηγώντας το γιατί.

«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο», ανέφερε σχετικά ο “ισχυρός άνδρας” των Πειραιωτών.