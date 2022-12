Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στην Telegraph και αναφέρθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τις επιχειρήσεις του.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε -μεταξύ άλλων- για το στόχο της παραμονής που έχει η Νότιγχαμ, τις μετεγγραφές που έκανε η ομάδα το περασμένο καλοκαίρι και στις νέες κινήσεις στις οποίες θα προβεί τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του αγγλικού συλλόγου και του Ολυμπιακού τόνισε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετώπισε κάποιες άσχημες διαιτησίες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνάντησε τον δημοσιογράφο, Τζον Πέρσι και μίλησε:

Για τις ώρες δουλειάς του: “Εάν δεν δουλέψω τουλάχιστον 16 ώρες την ημέρα, κάτι πάει λάθος”.

Για τους στόχους του με την Νότιγχαμ Φόρεστ: “Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό που λες και υπόσχεσαι και το έχω τηρήσει αυτό κατά τη διάρκεια της ζωής μου για να έχω επιτυχία. Θα συνεχίσω να το κάνω. Θα πρέπει να θυμάστε πως πέρασαν 23 χρόνια από την αμέσως προηγούμενη φορά που η Φόρεστ ήταν στην μεγάλη κατηγορία. Δεν θα ησυχάσουμε γιατί θέλουμε ο σύλλογος να πάει πιο ψηλά στη βαθμολογία απ’ ότι είναι τώρα. Ο ανταγωνισμός και οι αντίπαλοι είναι πολύ πιο δυνατοί τώρα αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο άμεσος στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία και να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς”.

Για την κριτική που του έχει γίνει για τον μεγάλο αριθμό μετεγγραφών το καλοκαίρι: “Είπαν ότι τώρα έχουμε πάρα πολλούς παίκτες στο ρόστερ και ότι αυτό μας δυσκολεύει. Όμως πέντε από τους παίκτες κλειδιά την περασμένη σεζόν ήταν σε εμάς ως δανεικοί (σ.σ. Σπενς, Γκάρνερ, Ντέιβις, Ζινκερνάγκελ, Λόου) και έπρεπε να τους αντικαταστήσουμε. Χρειάζεται επίσης να πάρεις παίκτες επιπέδου Premier League οπότε έπρεπε να προσθέσουμε ποιότητα σε όλες τις γραμμές μας. Εάν οι παίκτες κλειδιά μας δεν ήταν δανεικοί, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Ήταν αναπόφευκτο αυτό που έγινε. Δεν αγόρασα παίκτες μόνο και μόνο για να ξοδέψω χρήματα αλλά επειδή τους χρειαζόμασταν”.

Για το αν θα προχωρήσει σε προσθήκες τον Ιανουάριο: “Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε δύο τουλάχιστον παίκτες τον Ιανουάριο ώστε να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι το πλάνο του τεχνικού τιμ και του προπονητικού επιτελείου αλλά πιστεύουμε στους παίκτες που έχουμε ήδη”.

Για τις πρόσφατες απομακρύνσεις που έγιναν στο τμήμα σκάουτινγκ: “Ήταν καλά παιδιά, αλλά θέλουμε να φέρουμε καλύτερους. Όλα έχουν να κάνουν με τη διαρκή ανάγκη για βελτίωση και για υψηλά στάνταρντ. Κάνουμε αλλαγές επειδή θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Προκειμένου να βελτιώσουμε το επιτελείο μας, θα το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε εκεί που νιώθουμε πως ανήκουμε. Ίσως ακούγεται δύσκολα αλλά μας αρέσει να πετυχαίνουμε μέσα από το δύσκολο δρόμο”.

Για το πώς είναι μία τυπική εβδομάδα του: “Υπάρχουν πολλά ταξίδια, τουλάχιστον μία ή και δύο φορές την εβδομάδα μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας και γύρω από την Ευρώπη, κάποιες φορές ακόμα πιο μακριά. Ξοδεύω πολύ χρόνο στην ναυτιλία, αυτή είναι η δουλειά μου και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Έχουμε τον μεγαλύτερο μιντιακό όμιλο στην Ελλάδα, υπάρχουν φυσικά οι δύο ομάδες συν κάποια άλλα πράγματα με ακίνητα και πράσινη ενέργεια. Μας κρατάει απασχολημένους αλλά είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω να δουλεύω. Για όσο καιρό το απολαμβάνω, θα το κάνω”.

Για την εκκίνηση της Νότιγχαμ στη φετινή Premier League: “Ήταν δύσκολη η εκκίνησή μας αλλά τώρα είμαστε αισιόδοξοι επειδή έχουμε πολύ καλούς ποιοτικούς παίκτες. Πάντα πιστεύαμε πως ήταν θέμα χρόνου μέχρι να άρχιζαν να αποδίδουν καλύτερα. Δεχτήκαμε κάποια γκολ στο τέλος του αγώνων και υποφέραμε από κάποιες τρομερές διαιτητικές αποφάσεις. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε κάλλιστα να είχε άλλους έξι πόντους. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ακόμα πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα άφθονος χρόνος και παιχνίδια μπροστά μας. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στην επιτυχία της ομάδας, που θα σημαίνει και επιτυχία της πόλης του Νότιγχαμ και της ευρύτερης περιοχής”.

