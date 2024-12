Βαγγέλης Μαρινάκης: Η χειραψία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το παθιασμένο μήνυμα από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρέλαβε για λογαριασμό του Ολυμπιακού το βραβείο για την ομάδα αποκάλυψη της χρονιάς στα Globe Soccer Awards, με τον ισχυρό άντρα του συλλόγου ο οποίος είχε μια χειραψία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να κάνει μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το ιστορικό 2024 με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι Πειραιώτες πήραν το τίτλο για την ποδοσφαιρική αποκάλυψη της χρονιάς, με αφορμή την ανεπανάληπτη κατάκτηση του Conference League, αλλά και την συνολική τους παρουσία. Κάπως έτσι στα Globe Soccer Awards και σε μια λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Ντουμπάι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε το βραβείο στα χέρια του, με τον ίδιο να μιλά για τα «χρυσά» παιδιά της ακαδημίας που πήραν το Youth League και αρκετά από αυτά παίζουν στην ανδρική ομάδα.

Παράλληλα ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου εξέφρασε την χαρά του για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου από ελληνική ομάδα, με τον ίδιο λίγο αργότερα να μιλά για την τιμή που είχε να δει τον Ολυμπιακό στην κορυφή, εκφράζοντας παράλληλα το όραμα του για τη συνέχεια.

«Είχα την τιμή και την περηφάνια να παραλάβω το βραβείο για την αποκάλυψη της χρονιάς για τον Ολυμπιακό, σε μία εξαιρετική τελετή στο Ντουμπάι. Ήταν μία φοβερή χρονιά ιστορικής επιτυχίας για τον σύλλογο, μετά την κατάκτηση του Conference και του Youth League. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

The 2024 Globe Soccer CLUB REVELATION AWARD goes to Olympiacos FC! pic.twitter.com/I6ZoqRXOKr