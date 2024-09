Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ήρθε η ώρα το Σίτι Γκράουντ να μετατραπεί σε γήπεδο 50.000 θέσεων»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει η έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ να μετατραπεί σε γήπεδο 50.000 θέσεων.

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει μεγάλα σχέδια για την έδρα της αγγλικής ομάδας. Το Σίτι Γκράουντ αναβαθμίζεται συνεχώς, ενώ ο επόμενος στόχος είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου.

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ μίλησε στο BBC για το σχέδιο του, τονίζοντας ότι ονειρεύεται ένα γήπεδο 50.000 θέσεων.

“Ανά τα χρόνια, έχουμε κάνει πολλά για την περιοχή. Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι ένα μεγαλύτερο γήπεδο τώρα. Η προτεραιότητα είναι να το κάνουμε στο Σίτι Γκράουντ. Εδώ ανήκει η ομάδα και η παράδοσή της.

Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό το λόγο έχω ξοδέψει ήδη αρκετά χρήματα στο Σίτι Γκράουντ και μπορείτε να δείτε μεγάλη διαφορά. Έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς και μεγάλη σειρά αναμονής σε εισιτήρια διαρκείας.

Exclusive with Evangelos Marinakis. He says he wants to stay at CG & hopes for a 50,000 seater stadium there one day. He also says Brian Clough inspires him to keep achieving & dreaming @nffc – apt on the 20th anniversary of Clough’s passing tomorrow. More then @BBCSport @BBCRNS pic.twitter.com/CEGVrVgwas