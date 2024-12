Βαγγέλης Μαρινάκης: «Υπάρχουν συζητήσεις με τη Βάσκο ντα Γκάμα, μεγάλο παγκόσμιο πρότζεκτ με τον Εντού»

Το Sky Sports δημοσίευσε ολόκληρη τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε να μιλάει για τις ομάδες του και το ενδεχόμενο να προστεθεί σε αυτές και η Βάσκο ντα Γκάμα στη Βραζιλία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές με τη Βάσκο ντα Γκάμα, ενώ έκανε λόγο για ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, με τον πρώην τεχνικό διευθυντή της Άρσεναλ, Εντού να αναλαμβάνει το σχεδιασμό του.

Για το πώς θα περιέγραφε τον εαυτό του: Έχω πάθος για ότι κάνω και έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ γρήγορα. Έχω υπάρξει αρκετά τυχερός και ικανός ή έχοντας έναν συνδυασμό και των δύο στοιχείων, από τότε που ήμουν πολύ νέος και είχα επαγγελματική επιτυχία. Εξαιτίας αυτής της επιτυχίας μπορώ να κάνω τα πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο.

Η δουλειά μου, η ναυτιλία, είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη χαρά. Είναι σε διεθνές επίπεδο. Είναι μία παγκόσμια επιχείρηση και θα πρέπει να μπορείς να ανταγωνιστείς πολύ μεγάλες εταιρείες και ακόμα και κρατικές εταιρείες ανά τον κόσμο. Θα πρέπει να είναι ικανός και να είσαι δυνατός για να μπορείς να ανταγωνιστείς (τους άλλους). Να είσαι έξυπνος και να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις έτσι ώστε να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και πετυχημένος και με μεγάλες εταιρείας σε αυτόν τον χώρο.

Για το ότι λατρεύει τις προκλήσεις και σε επαγγελματικό επίπεδο και στο ποδόσφαιρο: Είναι κάτι που μου προσφέρει ικανοποίηση αλλά αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι το ταξίδι. Όταν έχεις πετύχει και όταν έχεις πάρει τη νίκη μπορεί να νιώσεις λίγο κουρασμένος και λίγο αγχωμένος και ακόμα όταν όλοι πανηγυρίζουν και γιορτάζουν να μην το απολαμβάνεις το ίδιο. Όμως το ταξίδι για να φτάσεις στη νίκη είναι αυτό που έχει μεγάλο νόημα και αξία και παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από αυτό.

Για το ότι δεν δείχνει ποτέ να ξεκουράζεται ή να επαναπαύεται κάπου και το εάν είναι πάντα πεινασμένος για κάτι παραπάνω: Θα πρέπει να κάνεις ατελείωτη προσπάθεια αλλά την ίδια στιγμή στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού χρειάζεται να έχεις τεράστια χαρά για αυτό που κάνεις. Μπορείς να παθιαστείς με αυτό και να διαφωνείς για να προστατέψεις την ομάδα σου και τα συμφέροντά σου. Οι άνθρωποι του Πειραιά είναι ό,τι οι άνθρωποι του Νότιγχαμ.

Με τις επιχειρήσεις μου έχω, έχουμε πολλούς υπαλλήλους. Είναι οι άνθρωποι στα καράβια, οι άνθρωποι στα γραφεία και στο ποδόσφαιρο είναι οι παίκτες, οι φίλαθλοι και το τεχνικό επιτελείο και αυτό που κάνουμε έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα στο 100%. Είναι καλό να έχεις καλές εγκαταστάσεις ή πολύ καλά και μοντέρνα πλοία στη ναυτιλία. Όμως όταν τα έχεις όλα αυτά και δεν έχεις έναν καλό καπετάνιο ή έναν ικανό καπετάνιο ή ικανούς παίκτες όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Πιστεύω λοιπόν πώς η δύναμη είναι στους ανθρώπους (σ.σ. που έχει δίπλα του) και όχι σε μένα.

Η δύναμη έρχεται από τους ανθρώπους είτε αυτούς με τους οποίους δουλεύεις μαζί είτε τους φιλάθλους. Θεωρώ πώς οι ικανότητες των ανθρώπων κάνουν τη διαφορά. Αυτό που πρέπει να κάνεις όλη την ώρα είναι να δουλέψεις σκληρά. Οι άνθρωποι δίπλα σου θα πρέπει να το δουν για να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να είσαι εκεί για να τους εμπνέεις να το κάνουν και να το κάνουν με έναν τρόπο που να είναι ανταγωνιστικοί και έναν τρόπο που θα φέρει τη νίκη. Θα πρέπει να έχεις νοοτροπία νικητή όλη την ώρα και θα πρέπει αυτό να βγαίνει από τον άνθρωπο που καθαρίζει τις εγκαταστάσεις μέχρι τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή και τον αρχηγό της ομάδας. Όλοι μαζί θα πρέπει να είναι ικανοί να δουλεύουν μαζί και να είναι μαζί. Η ενότητα σε ότι κάνεις είναι τρομερά σημαντική. Για αυτό όποτε μιλάω δεν μιλάω για μένα. Χρησιμοποιώ λέξεις που έχουν να κάνουν με όλους μας. Εμείς το κάνουμε όλο αυτό.

Για το ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Ολυμπιακό στο Conference, που ήταν το πρώτο ελληνικής ομάδας: «Δύο! Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της UEFA που μία ομάδα πήρε και τις δύο διοργανώσεις (η U19 πήρε το Youth League)».

Για το ότι πήγε το τρόπαιο του Conference στον τάφο του πατέρα του για να το μοιραστεί μαζί του: «Ο τάφος του είναι εδώ στον Πειραιά αλλά επίσης στείλαμε το τρόπαιο και στην Κρήτη, απ’ όπου καταγόμαστε και πήγε και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν μία ξεχωριστή στιγμή διότι είναι σημαντικό το να δείξω το τι κατάφερα στον άνθρωπο που με ενέπνευσε να τα κάνω όλα αυτά. Είναι καλό να μην ξεχνάς τις ρίζες σου. Καλό για όλους μας. Ήταν κάτι για το οποίο είχα δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου και έτσι έγινε».

Για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τα θετικά σχόλια γύρω από την ανοδική της πορεία και πόσο ξεχωριστό είναι αυτό: «Για εμένα αυτός ήταν ο στόχος μου από την αρχή. Όταν το είπα πρώτη φορά ο κόσμος έλεγε ότι είναι τρελό ή βλακεία. Όμως για μένα είναι σημαντικό γιατί αλλιώς δεν θα το έκανα. Εάν η Φόρεστ δεν ήταν μία μεγάλη ομάδα δεν θα είχα ασχοληθεί. Για μένα είναι οι μνήμες που έχω.

Ήταν η πρώτη φορά που είχα επισκεφτεί την Αγγλία και όταν έμεινα εκεί. Ήταν στις αρχές του 1980 και ήταν 2 ομάδες τότε: Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Φορούσαν τα ίδια χρώματα με τον Ολυμπιακό: τα κόκκινα. Μιλάμε για χιλιάδες ή εκατομμύρια κόσμο που τις υποστήριζε.

Μπορείτε να δείτε με τις ομάδες που έχω εμπλακεί, τις δύο ομάδες στην Ελλάδα και την Αγγλία: ο Ολυμπιακός είναι με διαφορά η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Η Φόρεστ είναι μία από τις πιο μεγάλες ομάδες στην Αγγλία. Είναι τα πράγματα που έχουμε πετύχει με αυτή τη βάση των υποστηρικτών. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Έχουμε κάτω από την ιδιοκτησία μας ομάδες και πολλοί το βλέπουν ως επιχείρηση. Εγώ δεν το βλέπω απαραίτητα έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάζεις τις επιχειρήσεις με το ποδόσφαιρο και ειδικά με μεγάλες ομάδες που χρειάζεται να πάρεις τρόπαια και να μετέχεις στην Ευρώπη.

Δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό ότι μπορείς να βγάλεις χρήματα. Το αντίθετο είναι αυτό που ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Δεν έχουμε απεριόριστο μπάτζετ. Δεν είμαστε μία κρατική εταιρεία ή μία εταιρεία που έχει την άνεση να χάνει χρήματα κάθε χρόνο. Χρειάζεται να βρίσκουμε την ισορροπία μεταξύ όσων ξοδεύουμε και όσων πετυχαίνουμε. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Αυτό χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά αλλά δίνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε ανταγωνιστικοί με ένα κόστος που να μπορούμε να καλύψουμε».

Για το εάν είναι ρεαλιστικό για τη Φόρεστ να ανταγωνιστεί τις ομάδες του Big 6: «Ναι θεωρώ πώς είναι ρεαλιστικό. Και στο τέλος της ημέρας εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Οπότε αναλαμβάνω την ευθύνη στις κακές στιγμές. Στις καλές στιγμές μπορούμε να τη μοιραστούμε.

Είναι κάτι ευχάριστο το να μοιράζεσαι τις ευθύνες (και το μερίδιο συμμετοχής) στις καλές στιγμές και στις νίκες αλλά στις δύσκολες στιγμές χρειάζεται να αναλάβεις εσύ την ευθύνη, να διορθώσεις τα λάθη σου και να λειτουργήσεις ανάλογα έτσι ώστε να ανακάμψεις, να παλέψεις, να επιστρέψεις και να νικήσεις».

Για την περίπτωση του Εντού: «Ο Εντού ήταν ένας πολύ καλός παίκτης και επίσης ένας πολύ καλός αθλητικός και τεχνικός διευθυντής. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Τα αποτελέσματα που είδαμε αυτά τα χρόνια στην Άρσεναλ ήταν πολύ καλά και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αυτό που μπορώ να πω είναι πώς θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του σε ένα πολύ πιο μεγάλο project. Ένα παγκόσμιο project. Είμαι αισιόδοξος ότι εάν όλο αυτό προχωρήσει, θα είναι ένα ακόμα πετυχημένο τόλμημα και για τους δύο μας. Είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και πώς θα ολοκληρωθεί, εάν και όταν το επιτρέψουν οι χρονικές συγκυρίες».

