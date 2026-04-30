Βαλένθια – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του τριφυλλιού που ψάχνει νέο διπλό στη Roig Arena.
63-62 με τρίποντο του Ρίβερς
60-62 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
60-59 με τρίποντο του Κι
57-59 από τον Γκραντ
57-57 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
57-54 από τον Κοστέλο
55-54 με 3/3 βολές του Χέιζ-Ντέιβις
55-51 από τον Μπαντιό
53-51 από τον Γκραντ
53-49 με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό
50-49 από τον Πουέρτο
48-49 με 2/2 βολές του Ντέιβις
48-47 με κάρφωμα του Κι
46-47 από τον Ντέιβις!
46-45 από τον Λεσόρ
46-43 από τον Γκραντ
0/2 βολές από τον Σακό
Χρέωθηκε με αντιαθλητικό φάουλ ο Λεσόρ για αγκωνιά στον Σακό
Πανύψηλο σχήμα από Αταμάν με Λεσόρ στο 5, Ντέιβις στο 4, Χούαντσο στο 3 και Όσμαν στο 2
46-41 από τον Μπαντιό
44-41 με 2/3 βολές του Ντε Λαρέα
42-41 με τρίποντο του Κοστέλο
39-41 με τρίποντο του Χουάντσο
39-38 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
36-38 από τον Ναν και πάλι
36-36 με καλάθι και φάουλ του Τόμπσον
Έχασε τη βολή ο Μοντέρο
30-34 από τον Μοντέρο
28-34 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
28-31 από τον Πραντίγια
26-31 από τον Μήτογλου
26-29 με τρίποντο του Πραντίγια
23-29 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
23-26 από τον Σορτς
23-24 με 2/2 βολές του Όσμαν
23-22 με 1/2 βολές του Ντε Λαρέα
22-22 με κάρφωμα του Κοστέλο
20-22 από τον Κοστέλο
18-22 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ!
18-19 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
15-19 με 2/2 βολές του Σορτς
15-17 με καλάθι του Σορτς
15-15 με 2/2 βολές του Ντε Λαρέα
13-15 βάζει και τη βολή ο Ντέιβις
13-14 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις
13-12 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
13-9 με κάρφωμα του Ρίβερς
11-9 από τον Όσμαν
Ο Εργκίν Αταμάν έριξε από νωρίς τον Σορτς στο παιχνίδι αντί του Γκραντ
11-6 από τον Όσμαν
11-4 με τρίποντο του Μοντέρο
8-4 από τον Μπαντιό
6-4 με τρίποντο του Μοντέρο
3-4 με 2/2 βολές του Λεσόρ
3-2 μειώνει ο Ναν
3-0 με τρίποντο του Μπαντιό
Ο Σακό έχασε 2 βολές
Μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους
Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ, Χορντόβ οι τρεις ρέφερι του αγώνα
Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσπον, Κοστέλο
Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Ενδεχόμενο νέο διπλό, φέρνει τους πράσινους μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague