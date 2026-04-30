Αθλητικά

Βαλένθια – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague
Πλέι οφ Euroleague
Η σειρά είναι στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού
48 - 49
Ημίχρονο
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του τριφυλλιού που ψάχνει νέο διπλό στη Roig Arena.

23:08 | 30.04.2026

63-62 με τρίποντο του Ρίβερς

23:06 | 30.04.2026
24' Τάιμ άουτ με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ
23:06 | 30.04.2026

60-62 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

23:02 | 30.04.2026

60-59 με τρίποντο του Κι

23:01 | 30.04.2026

57-59 από τον Γκραντ

23:00 | 30.04.2026

57-57 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

23:00 | 30.04.2026

57-54 από τον Κοστέλο

22:58 | 30.04.2026

55-54 με 3/3 βολές του Χέιζ-Ντέιβις

22:57 | 30.04.2026

55-51 από τον Μπαντιό

22:57 | 30.04.2026

53-51 από τον Γκραντ

22:55 | 30.04.2026

53-49 με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό

22:55 | 30.04.2026

50-49 από τον Πουέρτο

22:54 | 30.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:39 | 30.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 48-49
22:37 | 30.04.2026

48-49 με 2/2 βολές του Ντέιβις

22:36 | 30.04.2026

48-47 με κάρφωμα του Κι

22:35 | 30.04.2026
Μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός

46-47 από τον Ντέιβις!

22:34 | 30.04.2026

46-45 από τον Λεσόρ

22:33 | 30.04.2026

46-43 από τον Γκραντ

22:32 | 30.04.2026

0/2 βολές από τον Σακό

22:31 | 30.04.2026

Χρέωθηκε με αντιαθλητικό φάουλ ο Λεσόρ για αγκωνιά στον Σακό

22:28 | 30.04.2026

Πανύψηλο σχήμα από Αταμάν με Λεσόρ στο 5, Ντέιβις στο 4, Χούαντσο στο 3 και Όσμαν στο 2

22:28 | 30.04.2026
18' Τάιμ άουτ από τον Εργκίν Αταμάν
22:26 | 30.04.2026

46-41 από τον Μπαντιό

22:26 | 30.04.2026

44-41 με 2/3 βολές του Ντε Λαρέα

22:22 | 30.04.2026
Τρίτο φάουλ ο Ναν και τρεις βολές για τον Ντε Λαρέα
22:20 | 30.04.2026
Τάιμ άουτ, 4 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου
22:20 | 30.04.2026

42-41 με τρίποντο του Κοστέλο

22:20 | 30.04.2026

39-41 με τρίποντο του Χουάντσο

22:18 | 30.04.2026

39-38 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

22:18 | 30.04.2026

36-38 από τον Ναν και πάλι

22:17 | 30.04.2026

36-36 με καλάθι και φάουλ του Τόμπσον

22:15 | 30.04.2026
33-34 με απίθανο τρίποντο και φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Μήτογλου

Έχασε τη βολή ο Μοντέρο

22:15 | 30.04.2026

30-34 από τον Μοντέρο

22:15 | 30.04.2026

28-34 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις

22:15 | 30.04.2026

28-31 από τον Πραντίγια

22:14 | 30.04.2026

26-31 από τον Μήτογλου

22:14 | 30.04.2026

26-29 με τρίποντο του Πραντίγια

22:14 | 30.04.2026

23-29 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις

22:13 | 30.04.2026

23-26 από τον Σορτς

22:13 | 30.04.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
22:09 | 30.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 23-24
22:08 | 30.04.2026

23-24 με 2/2 βολές του Όσμαν

22:06 | 30.04.2026

23-22 με 1/2 βολές του Ντε Λαρέα

22:06 | 30.04.2026

22-22 με κάρφωμα του Κοστέλο

22:05 | 30.04.2026

20-22 από τον Κοστέλο

22:04 | 30.04.2026

18-22 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ!

22:03 | 30.04.2026

18-19 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

22:02 | 30.04.2026

15-19 με 2/2 βολές του Σορτς

22:02 | 30.04.2026

15-17 με καλάθι του Σορτς

22:01 | 30.04.2026

15-15 με 2/2 βολές του Ντε Λαρέα

21:57 | 30.04.2026

13-15 βάζει και τη βολή ο Ντέιβις

21:56 | 30.04.2026

13-14 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις

21:56 | 30.04.2026

13-12 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις

21:55 | 30.04.2026

13-9 με κάρφωμα του Ρίβερς

21:55 | 30.04.2026

11-9 από τον Όσμαν

21:54 | 30.04.2026
11-8 με καλάθι και φάουλ του Όσμαν!

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε από νωρίς τον Σορτς στο παιχνίδι αντί του Γκραντ

21:53 | 30.04.2026

11-6 από τον Όσμαν

21:52 | 30.04.2026

11-4 με τρίποντο του Μοντέρο

21:52 | 30.04.2026

8-4 από τον Μπαντιό

21:51 | 30.04.2026

6-4 με τρίποντο του Μοντέρο

21:50 | 30.04.2026

3-4 με 2/2 βολές του Λεσόρ

21:50 | 30.04.2026

3-2 μειώνει ο Ναν

21:49 | 30.04.2026

3-0 με τρίποντο του Μπαντιό

21:48 | 30.04.2026

Ο Σακό έχασε 2 βολές

21:48 | 30.04.2026
Δύο φάουλ ο Ναν στο πρώτο λεπτό!

Μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους

21:46 | 30.04.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:46 | 30.04.2026
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού
21:40 | 30.04.2026
Η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μοντέρο, Μπαντιό, Πουέρτο, Κοστέλο και Σακό
21:40 | 30.04.2026

Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ, Χορντόβ οι τρεις ρέφερι του αγώνα

21:39 | 30.04.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσπον, Κοστέλο 

21:38 | 30.04.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 
 

21:38 | 30.04.2026
Ο Κέντρικ Ναν
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η δωδεκάδα του τριφυλλιού για το Game 2
Εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
21:38 | 30.04.2026
Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του τριφυλλιού που πήρε το πλεονέκτημα έδρας και ψάχνει το 2-0

Ενδεχόμενο νέο διπλό, φέρνει τους πράσινους μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας

21:37 | 30.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
131
121
69
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo