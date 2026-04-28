Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68 τελικό: Τεράστιο διπλό για τους πράσινους στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε το μπρέικ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας
Ο Ναν στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Πλέι οφ Euroleague
Πρώτο παιχνίδι της σειράς
67 - 68
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

23:47 | 28.04.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

23:47 | 28.04.2026
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68 ΤΕΛΙΚΟ
23:47 | 28.04.2026
Τεράστιο μπρέικ για τους πράσινους!
23:45 | 28.04.2026

Δεν μπόρεσε να επιτεθεί καν η Βαλένθια

23:45 | 28.04.2026
Επαναφορά από το κέντρο με 2.1 δευτερόλεπτα στο ρολόι
23:45 | 28.04.2026
Τάιμ άουτ από τη Βαλένθια
23:44 | 28.04.2026

67-68 με 1/2 βολές του Ναν

23:43 | 28.04.2026
Έχασε την πρώτη
23:42 | 28.04.2026

Η λογική λέει ότι αν ο Ναν βάλει την πρώτη βολή, θα αστοχήσει επίτηδες στη δεύτερη για να μην προλάβουν οι Ισπανοί να εκτελέσουν

23:41 | 28.04.2026
2.1 είναι τελικά τα δευτερόλεπτα που απομένουν
23:39 | 28.04.2026
Βολές για τον Ναν στα 0.7 δευτερόλεπτα!
23:38 | 28.04.2026
Τάιμ άουτ από τον Αταμάν
23:38 | 28.04.2026
Ο Παναθηναϊκός θα σχεδιάσει την τελευταία επίθεση του αγώνα!
23:38 | 28.04.2026

67-67 από τον Μοντέρο

23:37 | 28.04.2026
24 δευτερόλεπτα ακόμα, βολές για Βαλένθια
23:37 | 28.04.2026

Φάουλ από τον Όσμαν!

23:36 | 28.04.2026

65-67 από κάρφωμα του Ρίβερς

23:36 | 28.04.2026

63-67 2/2 βολές από τον Αμερικανό γκαρντ

23:35 | 28.04.2026

63-66

23:35 | 28.04.2026
1:11 ακόμα, στις βολές ο Σορτς
23:33 | 28.04.2026

Αστόχησε η Βαλένθια

23:33 | 28.04.2026
1:53 ακόμα
23:32 | 28.04.2026
Μετράει κανονικά!
23:31 | 28.04.2026

63-65 με απίθανο ζογκλερικό του Σορτς. Για να δούμε αν μετράει όμως

23:31 | 28.04.2026

63-63 με 2/2 βολές του Ρίβερς

23:29 | 28.04.2026
2:15 ακόμα
23:29 | 28.04.2026
2:45 για το τέλος
23:29 | 28.04.2026

61-63 από τον Ρίβερς

23:27 | 28.04.2026

Πρώτοι πόντοι για Όσμαν και 59-63 με 2/3 βολές

23:24 | 28.04.2026
3:24 Τρεις βολές για τον Όσμαν
23:24 | 28.04.2026
Θρίλερ στη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να έχουν πλησιάσει στο καλάθι
23:23 | 28.04.2026
4:24 λεπτά για το φινάλε, τάιμ άου από τον Εργκίν Αταμάν
23:22 | 28.04.2026

59-61 από τον Σακό και στο καλάθι το παιχνίδι!

23:22 | 28.04.2026

57-61 από τον Τέιλορ και πάλι

23:18 | 28.04.2026

55-61 από τον Τέιλορ

23:18 | 28.04.2026

53-61 βάζει και τη βολή ο Γάλλος

23:17 | 28.04.2026
53-60 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ!
23:17 | 28.04.2026

53-58 από τον Μοντέρο

23:15 | 28.04.2026

51-58 από τον Χέιζ Ντέιβις

23:15 | 28.04.2026

51-56 από τον Τέιλορ

23:15 | 28.04.2026

49-56 από τον Σορτς

23:15 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος
23:11 | 28.04.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 49-54
23:11 | 28.04.2026

49-54 από τον Χέιζ Ντέιβις

23:11 | 28.04.2026

49-52 από τον Μπαντιό

23:08 | 28.04.2026

47-52 από τον Σορτς

23:08 | 28.04.2026
Τάιμ άουτ από τον Αταμάν μετά το 6-0 της Βαλένθια
23:08 | 28.04.2026
Ένα λεπτό ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου
23:08 | 28.04.2026

47-50 από τον Τόμπσον

23:07 | 28.04.2026

45-50 από τον Κι και πάλι

23:05 | 28.04.2026

43-50 από τον Κι

23:05 | 28.04.2026

Σορτς δημιουργεί, Χουάντσο τελειώνει τη φάση και 41-50

23:03 | 28.04.2026
41-48 με τρίποντο του Ναν!!!
23:00 | 28.04.2026

41-45 πλησιάζουν επικίνδυνα οι Ισπανοί

22:59 | 28.04.2026
25' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:59 | 28.04.2026

39-45 από τον Κι

22:58 | 28.04.2026

37-45 από τον Ναν

22:57 | 28.04.2026

37-43 με τρίποντο του Μοντέρο

22:55 | 28.04.2026

34-43 με 1/2 βολές του Λεσόρ

22:55 | 28.04.2026

34-42 από τον Μπάντιο

22:54 | 28.04.2026

32-42 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

22:52 | 28.04.2026
7:35 στο τρίτο δεκάλεπτο! Χωρίς σκορ στο παιχνίδι
22:51 | 28.04.2026
Χωρίς σκορ για 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο
22:49 | 28.04.2026

Οι σκληρές άμυνες συνεχίζονται

22:49 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:31 | 28.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 32-39

Σταθερό προβάδισμα για τους πράσινους που ελέγχουν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό

22:30 | 28.04.2026

32-39 με τρίποντο του Τέιλορ

22:30 | 28.04.2026

29-39 από τον Γκριγκόνις και πάλι! Τρομερό ματς από τον Λιθουανό

22:30 | 28.04.2026

29-37 από τον Τέιλορ

22:28 | 28.04.2026

27-37 με 1/2 βολές του Λεσόρ

22:23 | 28.04.2026

27-36 με τρίποντο του Χουάντσο

22:21 | 28.04.2026

27-33 με 1/2 βολές του Ναν

22:20 | 28.04.2026
Οι Ισπανοί άρχισαν να βρίσκουν στόχο από το τρίποντο
22:20 | 28.04.2026

27-32 με τρίποντο του Μπαντιό

22:20 | 28.04.2026

24-32 από τον Γκριγκόνις

22:18 | 28.04.2026

24-30 με τρίποντο του Μοντέρο

22:16 | 28.04.2026
Βρισκόμαστε στο 15', ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι
22:16 | 28.04.2026

21-30 από τον Κι

22:14 | 28.04.2026

19-30 από τον Λεσόρ

22:12 | 28.04.2026

19-28 με 2/2 βολές του Μουρ

22:11 | 28.04.2026

17-28 με 2/2 βολές του Σορτς

22:09 | 28.04.2026

17-26 με τρίποντο του Γκριγκόνις

22:09 | 28.04.2026

17-23 από τον Σακό

22:08 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
22:07 | 28.04.2026

Στη δεύτερη περίοδο θα πρέπει να μπουν κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην εξίσωση του αγώνα

22:07 | 28.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει με μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι, έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τη Βαλένθια, ενώ ο Ναν στην επίθεση πετάει... φωτιές

22:06 | 28.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 15-23
22:04 | 28.04.2026

15-23 μειώνει ο Μοντέρο

22:04 | 28.04.2026
14 πόντους από τον τρομερό Κέντρικ Ναν!
22:04 | 28.04.2026

14-23 από τον Ναν

22:04 | 28.04.2026

14-21 με τρίποντο του Κοστέλο

22:03 | 28.04.2026

11-21 από τον Χουάντσο

22:03 | 28.04.2026

11-19 από τον Ναν

22:02 | 28.04.2026

11-17 από τον Μοντέρο

22:02 | 28.04.2026

9-17 από τον Σορτς

22:02 | 28.04.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
22:00 | 28.04.2026

9-15 με 2/2 βολές του Μοντέρο

22:00 | 28.04.2026
Αμέσως τάιμ άουτ από τον Αταμάν, με το που πήγε να γυρίσει το παιχνίδι η Βαλένθια
21:59 | 28.04.2026

Δύο βολές για τον Μοντέρο

21:52 | 28.04.2026

7-15 μειώνει η Βαλένθια

21:51 | 28.04.2026
Καλάθι και φάουλ από τον Λεσόρ και 5-15
21:50 | 28.04.2026
5-12 με απίστευτο τρίποντο του Ναν από τα 8 μέτρα!
21:48 | 28.04.2026

5-9 από τον Γκραντ

21:47 | 28.04.2026

5-7 από τον Ναν

21:47 | 28.04.2026

5-5 με τρίποντο του Πραντίγια

21:46 | 28.04.2026

2-5 με τρίποντο του Ναν

21:46 | 28.04.2026

2-2 ισοφαρίζει ο Σάκο

21:46 | 28.04.2026

0-2 από τον Ναν

21:45 | 28.04.2026
Τζάμπολ στη Βαλένθια
21:43 | 28.04.2026
Μπάντιο, Τόμπσον, Τέιλορ, Πραντίγια και Σάκο στην αρχική πεντάδα της Βαλένθια
21:41 | 28.04.2026
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ Ντέιβις και Λεσόρ στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού
21:40 | 28.04.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ισπανική ομάδα άκουσε τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν και του έδωσε επιπλέον χώρο
Ένα έξτρα δωμάτιο θα έχει το τεχνικό επιτελείο των “πρασίνων” στην Roig Arena
21:39 | 28.04.2026
1.100 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο γήπεδο

Τρομερή υποστήριξη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν

21:39 | 28.04.2026
Γιαβόρ, Λάτισεβς, Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του Game 1
21:39 | 28.04.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο

21:38 | 28.04.2026
Εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Τολιόπουλο να παίρνει τη θέση του
21:37 | 28.04.2026
H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου  

21:35 | 28.04.2026
Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κριθεί στις 3 νίκες

Η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα έδρας στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four

21:35 | 28.04.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague

