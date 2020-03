Η Ατλέτικο Μαδρίτης θρηνεί το θάνατο του παλαίμαχου άσου της, Χοσέ Λουίς Καπόν, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Μία ημέρα μετά το θάνατο του Κριστιάν Μιντσόλα, παίκτη των ακαδημιών της ομάδας, η Ατλέτικο Μαδρίτης βιώνει άλλη μία απώλεια, αυτή τη φορά λόγω του κορονοϊού.

Ο παλαίμαχος αμυντικός των “ροχιμπλάνκος”, Χοσέ Λουίς Καπόν, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον κορονοϊό, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Καπόν ήταν βασικό στέλεχος της Ατλέτικο την δεκαετία του ’70 κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (1973,1977), ένα Κύπελλο (1976) και ένα Διηπειρωτικό (1974), ενώ υπήρξε 13 φορές διεθνής με την Εθνική Ισπανίας.

José Luis Capón, one of our great legends, has passed away. You will always be in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/yS8ggrZLd7