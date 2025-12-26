Βαρύ πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ζαν – Λουί Γκασέ

Ο Ζαν – Λουί Γκασέ σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο που υπηρέτησε ως προπονητής για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12/25) πέθανε ο Ζαν Λουί Γκασέ. Ο Γάλλος προπονητής, ήταν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες των γαλλικών πάγκων, με παρουσία σε πολλές ομάδες, αλλά και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ως βοηθός προπονητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομά του είχε συνδεθεί άμεσα με την Μονπελιέ, όπου πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του και ως παίκτης και ως προπονητής. Ο Γκασέ ξεκίνησε να εργάζεται ως τεχνικός το 1998 και ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Μονπελιέ τον περασμένο Απρίλιο.

Στην καριέρα του προπόνησε μεταξύ άλλων την Μονπελιέ, τη Μαρσέιγ, τη Σεντ Ετιέν και την Εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η ανάρτηση της Μονπελιέ για το θάνατο του Γκασέ

«Η Μονπελιέ έμαθε σήμερα με απέραντη θλίψη την απώλεια του Ζαν-Λουί Γκασέ. Γιος του Μπερνάρ Γκασέ, ενός από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου της Παϊγιαντίν δίπλα στον πρόεδρο Λουί Νικολέν, ο Ζαν-Λουί υπηρέτησε διαδοχικά τον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής, εκπαιδευτής και στη συνέχεια ως προπονητής της πρώτης ομάδας σε τρεις διαφορετικές θητείες, με τελευταία από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025.

Παιδί του συλλόγου, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όσους τον γνώρισαν, μέσα από τον επαγγελματισμό, την καλοσύνη και την αστείρευτη διάθεσή του να μεταδίδει γνώση. Υπήρξε επίσης ένας σπουδαίος πρεσβευτής των ακαδημιών της Μονπελιέ, τις οποίες μετέφερε και ανέδειξε σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Εσπανιόλ, η Σεντ Ετιέν, αλλά και η Μαρσέιγ, καθώς και στην εθνική Γαλλίας, όπου διετέλεσε βοηθός προπονητή του Λοράν Μπλαν. Σήμερα, ο σύλλογος της Μονπελιέ έχασε μία από τις πιο εμβληματικές του μορφές.

Η θλίψη μας είναι τεράστια, καθώς θυμόμαστε το χαμόγελό του, τη μοναδική του φωνή και την κοφτερή αίσθηση της έκφρασης που τον χαρακτήριζε. Ο πρόεδρος Λοράν Νικολέν και ολόκληρος ο σύλλογος εκφράζουν τα πιο ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ζαν-Λουί Γκασέ, ιδιαίτερα στον γιο του Ρομπέν, νυν βοηθό του Ζουμανά Καμαρά στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας, στην κόρη του Κοραλί, στη μητέρα του Ελιάν και σε ολόκληρη την οικογένεια Γκασέ».