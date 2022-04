Η Euroleague τίμησε τον Βασίλη Σπανούλη ως θρύλο της διοργάνωσης, με το κατάμεστο ΣΕΦ -περίπου 11.500 φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες- να… αποθεώνει τον πρώην ηγέτη της ομάδας

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των παικτών και λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο Ολυμπιακός – Μονακό (game 1) ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο κέντρο του παρκέ του ΣΕΦ για να γίνει και επίσημα… Legend της Euroleague.

Στο κέντρο του γηπέδου εκτός από τον «Kill Bill» βρέθηκαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά και ο Τζόρντι Μπερτομέου.

«Σας ευχαριστώ όλους για το χειροκρότημά σας. Πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα να πάει στο Final 4», είπε ο Βασίλης Σπανούλης όταν πήρε το μικρόφωνο μετά τη βράβευσή του, με το κατάμεστο ΣΕΦ να τον αποθεώνει.

Ο Βασίλης Σπανούλης ο νεότερος Euroleague Legend, μετά τους Θοδωρή Παπαλουκά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ραμούνας Σισκάουσκας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μιρσάντ Τουρκσάν και Φελίπε Ρέγες.

A European basketball legend is honored 🏆



Congratulations to Vassilis Spanoulis who has now officially become a Euroleague Basketball Legend!#EveryGameMatters pic.twitter.com/bbMORCku2U — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2022

Το βίντεο που εμφανίστηκε στα matrix του ΣΕΦ τη στιγμή που ο Σπανούλης πήρε το βραβείο του.