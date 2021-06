Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη για όλα όσα προσέφερε στο ελληνικό μπάσκετ από την στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα του, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ρικ Πιτίνο τον κάλεσε να μείνει στο άθλημα, αφού οι νεότεροι χρειάζονται τις συμβουλές του.

Με μία λιτή, αλλά περιεκτική ανάρτηση, που συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία του Βασίλη Σπανούλη με το τρόπαιο του Eurobasket το 2005 επέλεξε να αποχαιρετίσει τον «Kill Bill» από την ενεργό δράση η ΕΟΚ. «Μια λαμπρή καριέρα, ενός μεγάλου αθλητή έφτασε στο τέλος της! Βασίλη, ευχαριστούμε που ήσουν εκεί και για όσα έκανες όλα αυτά τα χρόνια, από τα 15 σου ως σήμερα!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη ανάρτηση της ομοπσονδίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρικ Πιτίνο, από την πλευρά του τόνισε σε ανάρτησή του: «Μόλις έμαθα ότι ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Ήταν μόλις οκτώ οι μέρες που περάσαμε μαζί, αλλά η… εργασιομανία του ήταν πηγή έμπνευσης! Μείνε στο άθλημα θρύλε μου, οι νέοι παίκτες χρειάζονται τις συμβουλές σου. Ο Θεός μαζί σου!»

Just heard Billy Spanoulis announced his retirement. It was only for 8 days that we were together, but his work ethic was inspiring! Stay in the game my legend, young players need your advice. Godspeed!