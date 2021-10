Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής και με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Άλμπα Βερολίνου. Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της Αρμάνι Μιλάνο στο Μόναχο (83-77).



Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, αλλά τελικά επέστρεψε στις νίκες, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-83 των Γερμανών στο ΣΕΦ, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικεντρώνεται στην επόμενη υποχρέωση της «διαβολοβδομάδας» και πάλι στο ΣΕΦ, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ (28/10, 21:00).

Στα άλλα ματς της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα συνέχισε την αήττητη της πορεία στη Euroleague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (76-74) με ένα τρελό buzzer-beater του Μίροτιτς.

In one of the games of the season so far, @FCBbasket left Istanbul with the win in the final second of regulation time, downing @FBBasketbol 74-76



Highlights… pic.twitter.com/DegsVP5a0E