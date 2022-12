Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στη φετινή Euroleague, μετά το 90-77 επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ και μπήκε για τα καλά σε τροχιά οκτάδας.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-6 και πλέον κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά, όντας έτοιμος να μπει στην πρώτη οκτάδα που χαρίσει το εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague.

Την ίδια πορεία ακολουθεί, όμως, και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί με τον Ιβάνοβιτς στον πάγκο του και ανέβηκε κι αυτός στο 6-6, μετά τη σπουδαία νίκη (73-76) στο ντέρμπι με την Παρτιζάν. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς, χάρισε τη νίκη στους ερυθρόλευκους με τρίποντο στα δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT 😱😱



And the fans go WILD! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HZxzuk8ge0