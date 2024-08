Βαθμολογία UEFA: Ανέβηκε στη 14η θέση η Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-0 την Μπότεφ και η ΑΕΚ με το ίδιο σκορ την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες, ολοκληρώνοντας μία εκπληκτική ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, η οποία έφερε και την Ελλάδα στη 14η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Μετά το 2/2 του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, η Ελλάδα έφθασε συνολικά στο 6/6 στα πρώτα προκριματικά παιχνίδια της σεζόν στην Ευρώπη (αφού και ο ΠΑΟΚ έκανε δύο νίκες στο Champions League) με αποτέλεσμα να προσπεράσει την Σκωτία στη βαθμολογία της UEFA και να πλησιάσει τη 13η Αυστρία, που έχει ήδη χάσει και μία ομάδα.

Η Ελλάδα έχει πλέον 27.875 βαθμούς, με τη Σκωτία να μένει πίσω της με 27.000 βαθμούς και την Αυστρία να μένει στους 28.400 βαθμούς. Το τέλειο ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων δίνει έτσι εξ αρχής σημαντικές ελπίδες στην Ελλάδα, για την αύξηση των ευρωπαϊκών “εισιτηρίων” τα επόμενα χρόνια.

🇩🇰 Denmark overtook 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland on the Country Ranking and entered the Top 15!



🚨 Scotland are OUT of the Top 15, so there is a good chance that both of Celtic and Rangers will not be able to play in the Champions League in the future!



– Only one UCL team for 16th and below! pic.twitter.com/dZtu8R6Idp