Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός έστειλε την Ελλάδα στη 13η θέση

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο «διπλό» στην Σουηδία, για το Europa League και ανέβασε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Σημαντική άνοδο πήρε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA μετά το Μάλμε – Ολυμπιακός (0-1), αλλά και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ (2-2 στην Τούμπα με την Βικτόρια Πλζεν), με τη χώρα μας να ανεβαίνει στη 13η θέση.

Η Ελλάδα πήρε 750 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προσπεράσει Δανούς και Ισραηλινούς και να ανέβει στους 31.000 βαθμούς. Η χώρα μας θέλει να τερματίσει φέτος μίνιμουμ στην 15η θέση, προκειμένου να διατηρήσει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο και για τη σεζόν 2026/27.

County Ranking Movements:



Greece up to 13th, overtaking Switzerland and Israel!



Denmark up to 14th, overtaking Switzerland and Israel!



Scotland up to 16th, overtaking Israel!



Israel moved from 13th all the way down to 17th in just one night! pic.twitter.com/iWsIvu5FPH