Αθλητικά

Βαθμολογία Greek Basketball League: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της GBL μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αγωνιστική των φιλοξενούμενων ήταν η 8η της Greek Basketball League, μιας και μόνο ο Άρης και ο Πανιώνιος κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους.

Ο Ολυμπιακός άλωσε την έδρα του ΠΑΟΚ και παρέμεινε αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Κολοσσός – Περιστέρι 72-80
Μύκονος – Παναθηναϊκός 65-78
Άρης – Προμηθέας 96-80
Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105
Μαρούσι – Ηρακλής 87-92
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92
Ρεπό: ΑΕΚ

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 8-0
Παναθηναϊκός 6-1
ΠΑΟΚ 5-2
ΑΕΚ 5-2
Περιστέρι 4-3
Καρδίτσα 3-4
Μύκονος 3-4
Ηρακλής 3-4
Άρης 3-5
Προμηθέας 3-5
Μαρούσι 2-5
Κολοσσός Ρόδου 2-6
Πανιώνιος 1-7

Η 9η αγωνιστική

6/12

ΠΑΟΚ – Κολοσσός (16:00)
Προμηθέας – Μύκονος (16:00)
Καρδίτσα – Ηρακλής (18:15)
Περιστέρι – Μαρούσι (18:15)

7/12

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13:00)
Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (16:00)

Ο Άρης έχει ρεπό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
202
88
62
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo