Βαθμολογία Greek Basketball League: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός

Αγωνιστική των φιλοξενούμενων ήταν η 8η της Greek Basketball League, μιας και μόνο ο Άρης και ο Πανιώνιος κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους.

Ο Ολυμπιακός άλωσε την έδρα του ΠΑΟΚ και παρέμεινε αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Κολοσσός – Περιστέρι 72-80

Μύκονος – Παναθηναϊκός 65-78

Άρης – Προμηθέας 96-80

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105

Μαρούσι – Ηρακλής 87-92

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92

Ρεπό: ΑΕΚ

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 8-0

Παναθηναϊκός 6-1

ΠΑΟΚ 5-2

ΑΕΚ 5-2

Περιστέρι 4-3

Καρδίτσα 3-4

Μύκονος 3-4

Ηρακλής 3-4

Άρης 3-5

Προμηθέας 3-5

Μαρούσι 2-5

Κολοσσός Ρόδου 2-6

Πανιώνιος 1-7

Η 9η αγωνιστική

6/12

ΠΑΟΚ – Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας – Μύκονος (16:00)

Καρδίτσα – Ηρακλής (18:15)

Περιστέρι – Μαρούσι (18:15)

7/12

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13:00)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (16:00)

Ο Άρης έχει ρεπό.