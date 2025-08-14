Βαθμολογία UEFA: Έκανε το 3/3 η Ελλάδα με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και μείωσε τη διαφορά από την Τσεχία

Μια ονειρεμένη ευρωπαϊκή βραδιά για την Ελλάδα δημιούργησαν οι προκρίσεις των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Αποτελέσματα που έδωσαν στη χώρα μας σημαντική ώθηση στη βαθμολογία της UEFA.

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έκαναν το καθήκον τους απέναντι στη Άρη Λεμεσού, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Βόλφσμπεργκερ, αντίστοιχα, και χάρισαν τρεις προκρίσεις και 500 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Οι εκπρόσωποι της χώρας μας διεκδικούσαν 600 βαθμούς και έφεραν πίσω τους 500, κάνοντας παράλληλα το απόλυτο των τριών προκρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ έδωσε 200 βαθμούς από τη νίκη της στην παράταση με 3-1, το “τριφύλλι” προσέθεσε ακόμη 100 με την πρόκριση στα πέναλτι (0-0 παρ.) ενώ οι Θεσσαλονικείς έβαλαν στο… σακούλι άλλους 200 με την επικράτηση επίσης στο έξτρα 30λεπτο με 1-0.

Αυτή η συγκομιδή επέτρεψε στην Ελλάδα να πλησιάσει τη 10η Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA, καθώς η δεύτερη συνέλεξε 300 βαθμούς.

Πλέον, η διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα από την Τσεχία έπεσε στους 3.388 βαθμούς. Η χώρα βγαίνει διπλά κερδισμένη από αυτή την βραδιά, καθώς απομακρύνθηκε από τη 12η Νορβηγία, η οποία μάλιστα έχασε και μία ομάδα.

Η βαθμολογία της UEFA αυτή τη στιγμή

09. Τουρκία 42.500 (+2.500 – 5/5)

10. Τσεχία 40.100 (+2.600 – 5/5)

11. Ελλάδα 36.712 (+2.500 – 4/5)

12. Νορβηγία 34.487 (+1.300 – 4/5)

13. Πολωνία 34.350 (+3.350 – 3/4)

14. Δανία 32.731 (+2.875 – 3/4)

15. Αυστρία 31.250 (+1.500 – 3/5)