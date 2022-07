Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις της Βέρα Πάου, ομοσπονδιακής τεχνικού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία όπως αποκάλυψε δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις από ανθρώπους του Ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Η Βέρα Πάου προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση, που αποκαλύπτει ότι για 35 χρόνια δεν φανέρωσε ποτέ και σε κανέναν τις σεξουαλικές επιθέσεις που δέχτηκε ενώ εξέφρασε την απογοήτευση της για ολιγωρία της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της. Η προπονήτρια της Βορείου Ιρλανδίας θεωρείται μια από τις πρωτοπόρους στο ποδόσφαιρο Γυναικών της Ολλανδίας, με την Ολλανδική Ομοσπονδία να απολογείται ζητώντας συγγνώμη που η Βέρα Πάου δεν μπορούσε να δουλέψει σε ένα υγιές περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της Βέρα Πάου

«Επί 35 χρόνια το κρατούσα μυστικό από τον υπόλοιπο κόσμο, από την οικογένειά μου, από τις συμπαίκτριες και τις παίκτριες μου. Ακόμη και οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι δεν γνωρίζουν για αυτόν τον βιασμό, που διέπραξε ένας σημαντικός αξιωματούχος του ποδοσφαίρου όταν ήμουν νεαρή παίκτρια. Αργότερα, έγινα στόχος ακόμη δύο επιθέσεων από άλλους άνδρες. Και οι τρεις, εργάζονταν στο ολλανδικό ποδόσφαιρο. Μόνο όσοι εμπιστεύομαι γνώριζαν, την συστηματική σεξουαλική κακοποίηση, την κατάχρηση εξουσίας, τον εκφοβισμό και την απομόνωση που αντιμετώπισα ως παίκτρια και προπονήτρια στο ολλανδικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, προσπάθησα να διασφαλίσω ότι αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί με δίκαιο τρόπο από τις ολλανδικές ποδοσφαιρικές αρχές, αλλά χωρίς επιτυχία. Μερικοί άνθρωποι προτίμησαν να μην δημοσιοποιήσουν αυτόν τον βιασμό και την σεξουαλική επίθεση, αντί να με υποστηρίξουν. Επρεπε να μιλήσω για αυτήν την ιστορία. Δεν μπορώ πλέον να σιωπήσω».

This has been the toughest thing in my life but, finally, I’m ready to move on and be proud of who I am



Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP