Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αφήνει… άφωνο τον κόσμο του μπάσκετ στις ΗΠΑ, με τα κατορθώματά του και έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων από το ΝΒΑ. Τα σχόλια των Γιάννη Αντετκούνμπο και Στεφ Κάρι και το απίστευτο νούμερο παπουτσιού που φοράει.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά (18 χρονών, 2.20 μέτρα) θεωρείται κατά πολλούς το απόλυτο φαβορί για το Νο1 του NBA Draft 2023.

Ο νεαρός Γάλλος είχε 36 πόντους (9/17 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 12/16 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 μπλοκ, ένα κλέψιμο και μόλις δύο λάθη στη νίκη της Μετροπόλιταν επί G League Ignite με 112-106, δείχνοντας πως για μια ακόμα φορά πως διαθέτει σπάνια αθλητικά προσόντα.

Στον Γουεμπανιαμά αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας από το Άμπου Ντάμπι μετά το φιλικό των Μπακς με τους Χοκς. «Είχα την ευκαιρία να δω τον Βίκτορ το 2021 όταν έπαιζε ο αδερφός μου, ο Κώστας, στη Βιλερμπάν και ήταν συμπαίκτες. Είναι απίστευτος! Πιστεύω πως το 2045 όλοι οι παίκτες θα είναι σαν εκείνον. Οι δεξιότητές του, τρόπος που σουτάρει και κινείται, η ταχύτητά του για το ύψος του, η ικανότητά του στις τάπες, η απειλή στην άμυνα… είναι απλά απίστευτος. Είναι θέμα χρόνου να μπει στο ΝΒΑ. Το κλειδί για αυτόν είναι να γίνεται συνεχώς καλύτερος, να μείνει ταπεινός και να είναι υγιής.

Με τέτοιο κορμί και το ταλέντο που διαθέτει, θα βελτιώνεται διαρκώς. Έχει την ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους, όχι στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο, όλων των εποχών. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας στο πρωτάθλημα να έχουμε ένα παιδί 2,20 που μπορεί να σουτάρει από πάνω σου, να ντριμπλάρει σαν γκαρντ, να κάνει τάπες και να τρέχει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό το παιδί. Θα είναι πραγματικά πολύ καλός», τόνισε ο “Greek Freak”.

“He’s incredible man… We gotta get ready for this kid, he’s going to be really good”



Giannis on watching Victor Wembanyama play in 2021 pic.twitter.com/zNH5hsWzwf