Βίκτορ Μπονιφέις: Σμπαράλια το αυτοκίνητο του επιθετικού της Λεβερκούζεν, ευχαρίστησε τον Θεό ο Νιγηριανός μετά το τροχαίο

Ο Βίκτορ Μπονιφέις της Μπάγερ Λεβερκούζεν αποκάλυψε -μέσα από μία ανάρτηση στο Twitter- το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που είχε. Μεγάλες ζημιές υπέστη το όχημα. Ευχαρίστησε τον θεό ο Νιγηριανός επιθετικός.

Ο Βίκτορ Μπονιφέις της Μπάγερ Λεβερκούζεν ενεπλάκη σε πολύ σοβαρό τροχαίο, λίγες ώρες μετά τον αγώνα των “ασπιρίνων” με την Άιντραχτ Φρανφκούρτης (2-1) για τη Bundesliga.

Ο Νιγηριανός επιθετικός φαίνεται πως στάθηκε πολύ τυχερός, αφού το όχημά του υπέστη μεγάλες ζημιές και ο ίδιος βγήκε “αλώβητος”.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλησε μ’ ένα ποστ να ευχαριστήσει τον Θεό για το γεγονός πως δεν έπαθε το παραμικρό, παρά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for lifepic.twitter.com/fIJQYUE6Ej