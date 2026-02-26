Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ώρα της ρεβάνς των δυο ομάδων στο Europa League και το κανάλια που θα τη μεταδώσει

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Με το 2-2 του πρώτου αγώνα να μην δίνει προβάδισμα σε καμία ομάδα, το “τριφύλλι” βρίσκεται στην Τσεχιά για να τα δώσει όλα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν κι έτσι να πάρει σπουδαία πρόκριση στους “16” του Europa League.

Το ματς της χρονιάς… μέχρι το επόμενο για τον Παναθηναϊκό, που θα προσπαθήσει να υποχρεώσει την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη της φετινή ήττα στο Europa League ή έστω να πάρει την ισοπαλία, που θα στείλει τη “μάχη” των δυο ομάδων σε παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι.

Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 3 HD, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή της από το Newsit.gr.